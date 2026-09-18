Був подвійний удар. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на центр Одеси
Внаслідок подвійного російського удару по центру Одеси поранення отримали 10 людей, серед яких двоє співробітників ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію та ДСНС України.
Повторний удар під час рятувальних робіт
Російські війська завдали повторного удару по центральній частині міста, коли на місці першого влучання вже працювали екстрені та оперативні служби.
Ворожа атака прийшлася по 11-поверховій адміністративній будівлі.
Жертв серед цивільних вдалося уникнути завдяки тому, що на момент першого удару люди перебували в укритті.
Внаслідок обстрілу травмувалися 10 осіб:
- трьох людей госпіталізували до медичних закладів;
- сім підтверджених постраждалих отримали допомогу на місці;
- серед поранених - двоє рятувальників ДСНС.
Наразі стан усіх постраждалих стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.
Ліквідація наслідків
Через влучання виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів адмінбудівлі, а також пошкодила транспортні засоби.
Фото: наслідки атаки РФ на Одесу (t.me/dsns_telegram/t.me/odeskaODA)
Для ліквідації наслідків атаки ДСНС залучила понад 70 вогнеборців, які вже повністю приборкали вогонь.
На місці події продовжують працювати психологи ДСНС для надання допомоги людям.
За дорученням керівництва для координації дій на місце виїхав перший заступник голови ОВА Олександр Харлов.
Обстріли Одеси
Нагадаємо, росіяни вже два дні поспіль масовано атакують Одесу.
Зокрема, уночі 17 вересня Росія завдала удару по місту, пошкодивши 19-поверхівку та декілька приватних будинків. Тоді один із будинків було зруйновано, а поранення отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей.
Крім того, 18 вересня російські окупанти вдарили реактивним безпілотником по людному місцю в центрі Одеси.