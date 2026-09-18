Был двойной удар. Спасатели показали последствия атаки россиян на центр Одессы

В результате двойного российского удара по центру Одессы ранения получили 10 человек, среди которых двое сотрудников ГСЧС.

По поручению руководства по координации действий на место выехал первый заместитель председателя ОВА Александр Харлов.

Для ликвидации последствий атаки ГСЧС привлекла более 70 пожарных, которые уже полностью обуздали огонь.

Из-за попадания возник пожар, охвативший несколько этажей админздания, а также повредивший транспортные средства.

Пока состояние всех пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Жертв среди гражданских удалось избежать благодаря тому, что к моменту первого удара люди находились в укрытии.

Российские войска нанесли повторный удар по центральной части города, когда на месте первого попадания уже работали экстренные и оперативные службы.

Обстрелы Одессы

Напомним, россияне уже два дня подряд массированно атакуют Одессу.

В частности, ночью 17 сентября Россия нанесла удар по городу, повредив 19-этажку и несколько частных домов. Тогда один из домов был разрушен, а ранения получили шесть человек, среди которых двое детей.

Кроме того, 18 сентября российские кафиры ударили реактивным беспилотником по людному месту в центре Одессы.