UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Був "мисливцем за дронами". З'явилися деталі катастрофи Мі-28 у Росії

Фото: російський вертоліт Мі-28 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський вертоліт Мі-28, що розбився в Калузької області, повертався із завдання. Його називають "мисливцем за дронами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Мі-28, що впав у Калузької області, був "мисливцем за БПЛА". Перед падінням екіпаж якраз повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло Міноборони РФ, причина НП - нібито в технічній несправності, яка трапилася на борту.

Водночас, за інформацією Mash, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні.

"За однією з версій - через несправність у двигуні. Пілот повів вертоліт у безлюдне місце, і в районі села Кленки машина впала. Тому жертв і руйнувань на землі немає", - стверджують у Telegram-каналі.

Екіпаж - попередньо, це дві людини - загинули. Усі вони з міста Пушкін.

Як повідомлялося, в Калузькій області (Росія) зазнав аварії вертоліт Мі-28. Він виконував плановий політ. За даними на ранок, 25 липня, ЗСУ "приземлили" вже 326 вертольотів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні