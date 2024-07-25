Був "мисливцем за дронами". З'явилися деталі катастрофи Мі-28 у Росії

"Мі-28, що впав у Калузької області, був "мисливцем за БПЛА". Перед падінням екіпаж якраз повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло Міноборони РФ, причина НП - нібито в технічній несправності, яка трапилася на борту.

Водночас, за інформацією Mash, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні.

"За однією з версій - через несправність у двигуні. Пілот повів вертоліт у безлюдне місце, і в районі села Кленки машина впала. Тому жертв і руйнувань на землі немає", - стверджують у Telegram-каналі.

Екіпаж - попередньо, це дві людини - загинули. Усі вони з міста Пушкін.