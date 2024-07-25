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Был "охотником за дронами". Появились детали крушения Ми-28 в России

Фото: российский вертолет Ми-28 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Разбившийся российский вертолет Ми-28 в Калужской области, возвращался с задания. Его называют "охотником за дронами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Упавший в Калужской области Ми-28 был "охотником за БПЛА". Перед крушением экипаж как раз возвращался с боевой задачи на границе с Брянской областью", - говорится в сообщении. 

Как сообщало Минобороны РФ, причина ЧП - якобы в технической неисправности, которая случилась на борту.

В то же время, по информации Mash, во время полета в пункт дислокации экипаж обнаружил пожар в кабине.

"По одной из версий - из-за неисправности в двигателе. Пилот увел вертолет в безлюдное место, и в районе деревни Кленки машина упала. Поэтому жертв и разрушений на земле нет", - утверждают в Telegram-канале.

Экипаж - предварительно, это два человека - погибли. Все они из города Пушкин.
 

Как сообщалось, в Калужской области (Россия) потерпел крушение вертолет Ми-28. Он выполнял плановый полет.

По данным на утро, 25 июля, ВСУ "приземлили" уже 326 вертолетов РФ.

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