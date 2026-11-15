Бутусов закликав до примусової евакуації з Краматорська і Слов’янська: що відомо

За словами Бутусова, наразі безпосередньої загрози входження російських військ до Краматорська та Слов’янська немає, а ситуацію на напрямку контролюють Сили оборони України. Водночас росіяни збільшують кількість підрозділів безпілотної авіації, зокрема далекобійних дронів, та активізують авіаційні удари по містах.

"Кожен день російські дрони вбивають мирних людей в цих містах. Тому мова йде про те, що має бути поступово реалізована операція по виселенню людей", - наголосив Бутусов.

Журналіст звернув увагу на те, що частина мешканців продовжує відкладати евакуацію, сподіваючись на покращення безпекової ситуації. Однак згодом виїзд може стати значно небезпечнішим через активність російських дронів на дорогах.

На думку Бутусова, питання примусової евакуації має бути винесене на розгляд Ставки Верховного головнокомандувача.

Передусім він пропонує організувати вивезення людей, які не можуть самостійно забезпечити власну безпеку. Через російські атаки на транспорт медичних і соціальних служб, а також пошкодження систем зв’язку такі мешканці ризикують залишитися без необхідної допомоги.

Окрему увагу журналіст приділив евакуації неповнолітніх із населених пунктів, які зазнають інтенсивних обстрілів.

"Держава має евакуювати всіх неповнолітніх з таких зон, які під щільним ураженням ворога. Це треба робити, безумовно, примусово", - заявив він.