"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік

Він зазначив, що наступний рік буде ключовим для України щодо встановлення справедливого миру. Зеленський нагадав, що у 2025 році в США зміниться адміністрації, а в деяких ключових країнах відбудуться вибори, зокрема у Німеччині та Польщі.

Президент також закликав звернути увагу на Близький Схід, регіон Затоки, Північну Африку, Сахель, Латинську Америку, Індію, Китаю та інші держави Азії.

Глава держави заявив, що у світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат.

"І саме це - ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так, хто працює не просто на втому в кінці робочого дня, чи на вдячність безпосередньо керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України", - сказав він.

Зеленський наголосив, що окремий напрямок роботи дипломатів - це Європейський Союз та НАТО. Ще одне завдання - робота щодо заморожування та конфіскації активів Росії.