"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год

Он отметил, что следующий год будет ключевым для Украины по установлению справедливого мира. Зеленский напомнил, что в 2025 году в США сменится администрации, а в некоторых ключевых странах состоятся выборы, в частности в Германии и Польше.

Президент также призвал обратить внимание на Ближний Восток, регион Залива, Северную Африку, Сахель, Латинскую Америку, Индию, Китай и другие страны Азии.

Глава государства заявил, что в мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат.

"И именно это - ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми, быть понятными так, чтобы Украина имела необходимый результат. Я благодарю всех тех, кто работает именно так, кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня, или на благодарность непосредственно руководителя, не с 9 до 18 часов, а на результат для Украины", - сказал он.

Зеленский отметил, что отдельное направление работы дипломатов - это Европейский Союз и НАТО. Еще одна задача - работа по замораживанию и конфискации активов России.