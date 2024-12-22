"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил задачи для дипломатов на следующий год. Главная цель - усилить позиции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
Он отметил, что следующий год будет ключевым для Украины по установлению справедливого мира. Зеленский напомнил, что в 2025 году в США сменится администрации, а в некоторых ключевых странах состоятся выборы, в частности в Германии и Польше.
Президент также призвал обратить внимание на Ближний Восток, регион Залива, Северную Африку, Сахель, Латинскую Америку, Индию, Китай и другие страны Азии.
Глава государства заявил, что в мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат.
"И именно это - ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми, быть понятными так, чтобы Украина имела необходимый результат. Я благодарю всех тех, кто работает именно так, кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня, или на благодарность непосредственно руководителя, не с 9 до 18 часов, а на результат для Украины", - сказал он.
Зеленский отметил, что отдельное направление работы дипломатов - это Европейский Союз и НАТО. Еще одна задача - работа по замораживанию и конфискации активов России.
Президент Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов. Должности потеряли послы в Словении, Литве, Японии и Китае.
Также глава государства уволил с должности Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.
Зеленский назначил ряд послов, в частности руководителей дипломатических миссий в Словении, Литве, Японии и представителей в международных организациях. В частности, на должность посла Венгрии назначили известного "профессора из окопов" Федора Шандора.
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