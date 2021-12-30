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Бустерне щеплення J&J забезпечує надійний захист від "Омікрону", - дослідження

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Четвер 30 грудня 2021 16:22
Бустерне щеплення J&J забезпечує надійний захист від "Омікрону", - дослідження Фото: бустерная щеплення J&J забезпечує надійний захист від "Омікрона" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Люди, які отримали бустерне щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson, отримують хороший захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Рівень захисту від COVID підвищувався в наступні тижні після отримання бустерного щеплення, навіть після сплеску захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medrxiv.

Згідно з дослідженням, проведеним південноафриканською Радою медичних досліджень, бустерне щеплення, введена через один-два місяці після первинної вакцинації, запобігає госпіталізації на 85%.

При цьому якщо інтервал між першою і бустерною дозою становить близько двох тижнів, то ризик потрапити в лікарню з коронавірусом зменшується до 63%.

Отримані дані мають вирішальне значення, оскільки вакцина компанії J&J є найбільш поширеною в Африці.

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