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Буславец будет и.о. министра энергетики после разделения ведомства

Новости » Политика     03.06.2020 - 14:37
Буславец будет и.о. министра энергетики после разделения ведомства
Фото: Ольга Буславец (facebook com Ольга Буславец)  

В Кабмине завершается процесс разделения Минэкоэнерго

После разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец останется исполняющим обязанности министра энергетики. Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

По его словам, временно исполнять обязанности министра энергетики продолжит Ольга Буславец.

Отметим, в правительстве происходит разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. В частности, из него будет выделено Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Ожидается, что процесс его создания займет около месяца.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отметим, большое Министерство энергетики и защиты окружающей среды появилось путем слияния профильных ведомств в конце лета 2019 года, на должность министра был назначен Алексей Оржель, в правительстве Шмыгаля министерство возглавила Ольга Буславец.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинэнергоминистерство
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