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Буславець буде в. о. міністра енергетики після розподілу відомства

Новини » Політика     03.06.2020 - 14:37
Буславець буде в. о. міністра енергетики після розподілу відомства
Фото: Ольга Буславець (facebook com Ольга Буславець)

У Кабміні завершується процес поділу Мінекоенерго

Після поділу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець залишиться виконуючим обов'язки міністра енергетики. Рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Про це у Telegram повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

За його словами, тимчасово виконувати обов'язки міністра енергетики продовжить Ольга Буславець.

Відзначимо, в уряді відбувається розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства. Зокрема, з нього буде виділено Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. Очікується, що процес його створення займе близько місяця.

Нагадаємо, сьогодні премьер-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Зазначимо, велике Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища з'явилося шляхом злиття профільних відомств в кінці літа 2019 року, на посаду міністра був призначений Олексій Оржель, в уряді Шмигаля міністерство очолила Ольга Буславець.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМинэнергоминистерство
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