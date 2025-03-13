Business Day КБУ: експерти обговорили останні тенденції та перспективи будівельного ринку України

Захід зібрав понад 200 учасників, які мали можливість подискутувати, обмінятися інформацією та отримати важливі інсайти.

Перший блок був присвячений обговоренню єврогармонізації ринку будівельної продукції в Україні: стану впровадження та нововведень. Модератором виступив Олександр Червак, Виконавчий директор КБУ.

Зокрема, Тетяна Ситник, Керівник відділу В2B і стратегічних досліджень компанії CBR, презентувала другу частину дослідження, виконаного на замовлення КБУ "Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики".

З деякими цікавими тезами з дослідження можна ознайомитися за посиланням.

До заходу приєдналася спеціальна запрошена спікерка, Квета Кабатнікова, Делегований національний експерт, Генеральний директорат з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП Єврокомісії (DG GROW).

Пані Квета розповіла про новий Регламент (ЄС) 2024/3110 (CPR - Construction Products Regulation) про будівельну продукцію, нововведення, а також виклики, з якими стикається бізнес під час переходу.

Так, загальні принципи нового CPR базуються на 305 регламенті ЄС. А до нових елементів належать:

Гармонізовані стандарти, засновані на показниках ефективності, вимоги до продукції (DA), інформація про продукцію (Додаток IV)

Обов’язкова декларація екологічних характеристик

Аналіз життєвого циклу відповідно до EN 15804

Перевірка нотифікованим органом у системі 3+

Декларація характеристик, яка може надаватися в цифровому форматі, а в майбутньому стане обов’язковим використання цифрового паспорта продукції, який буде запроваджено

Уточнені зобов’язання економічних операторів, зокрема онлайн-маркетплейсів

Спікерка наголосила, що протягом певного періоду новий Регламент (ЄС) 2024/3110 співіснуватиме разом з 305 Регламенту ЄС.

Олена Воскобійник, директор департаменту технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України, проінформувала щодо роботи з впровадження 305 Регламенту ЄС в Україні.

Щодо фактичного стану впровадження, важливим аспектом є прийняття регламентів технічних специфікацій методом перекладу. Зараз триває активна робота в цьому напрямку: щорічно перекладається близько 100 стандартів. В той же час, однією зі значних проблем є складність із забезпечення необхідних лабораторій для проведення аналізів продукції. Міністерство розвитку спільно з Мінекономіки активно працюють над вирішенням даного питання.

У дискусії також взяли участь:

Євген Доільніцин, заступник начальника управління стандартизації, аналізу та міжнародного співробітництва - начальник відділу аналізу та політики стандартизації департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України, який зазначив, що роботи з національної стандартизації у сфері будівельних матеріалів та будівництва є одними з найактивніших, зокрема, завдяки експертам бізнесу, які беруть активну участь в цьому процесі.

Валентина Янович, начальник управління технічних регламентів та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України. Експертка відзначила, що зараз тривають пошуки шляхів вирішення проблеми нестачі органів оцінки відповідності.

Наталія Дюжилова, заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування України, розповіла як зараз здійснюється державний ринковий нагляд за будівельними виробами, зокрема, хто та що підлягає перевірці. Так, у розповсюджувачів, серед іншого, перевіряються: наявність знака відповідності технічному регламенту; наявність супровідної документації; обстеження зразків відповідної продукції; відбір та експертиза зразків продукції. А у виробників, зокрема, перевіряється наявність декларації про відповідність або сертифіката відповідності. Як зазначила пані Наталія, перевірки, перш за все, здійснюються в місцях реалізації продукції. А за умови виявлення порушень, відбувається перевірка виробника.

Павло Качур, голова Асоціації "Укрцемент", та Людмила Кріпка, виконавчий директор Асоціації "Укрцемент", поділилися досвідом впровадження технічних регламентів та директив ЄС виробниками цементу України.

Геннадій Фаренюк, директор ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", поінформував щодо імплементації нових технологій на ринку та щодо європейських настанов з технічного ухвалення (ETAG), прийнятих як національні стандарти України.

Володимир Каськів, заступник директора з наукової роботи ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури", розповів про впровадження інновацій в сфері відновлення інфраструктури в контексті технічного 305 Регламенту ЄС. Він зазначив, що за останні 2 роки було гармонізовано понад 150 національних стандартів (ДСТУ EN).

Другий блок був присвячений обговоренню нових правил та можливостей у девелопменті в 2025 році.

Аналітику та експертні думки презентували:

Олена Унаньян, директорка з розвитку ЛУН

Анастасія Качан, Старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine

Володимир Анушкевич, секторальний проектний менеджер Команди підтримки реформ Міністерства розвитку громад та територій України

Анна Лаєвська, голова Комітету КБУ з питань девелопменту, Комерційна директорка компанії Інтергал-Буд,

Анатолій Беркута, віцепрезидент КБУ,

Ольга Сидорчук, голова Комітету КБУ з питань нормативної та законопроєктної діяльності, Керівник юридичної компанії SEMPRA LAW

Дмитро Михайленко, голова наглядової ради Crowe Mikhailenko

Також активну участь у дискусії взяли присутні представники девелоперських компаній.

Учасники отримали детальну інформацію щодо стану ринку житлової нерухомості, огляд ринку офісної нерухомості Києва за 2024 рік; можливостей для девелоперів в контексті впровадження соціального орендного житла, а також щодо актуальних питань оподаткування операцій з майбутніми правами на нерухоме майно.

Під час третього блоку відбулося розширене засідання Ради директорів КБУ.

"Ми спілкуємося активно з міжнародними партнерами, і вони хочуть виходити на український ринок. Але стикаються з проблемами логістики", - зазначив Лев Парцхаладзе, президент КБУ.

Експерт прозвітував щодо заходів, проведених КБУ протягом останнього часу, та розповів про проєкти, над якими зараз працює команда.

Євген Мецгер, Голова правління ПрАТ "УКРФІНЖИТЛО", прокоментував перебіг і досягнення програми "єОселя". Вже 15 906 родин придбали власне житло за цією програмою. Він також нагадав про останні зміни, що відбулися: тепер житло, яке купується не може бути старшим, ніж 3 роки, за винятком прифронтових областей та купівлі внутрішньо переміщеними особами - в таких випадках вік не може перевищувати 10 років.

"Віктор Дорошенко, ключовий експерт по Україні програми EU4Ukraine Advisory, що впроваджується Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ), розповів про плани банку на найближчий час. Він зазначив, що ЄІБ не лише реалізує конкретні проєкти, але надає і методичну допомогу та ділиться досвідом, набутим в Європейському Союзі протягом минулих десятиліть. Він також нагадав, що нещодавно було підписано гарантії для України на 2 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

Роман Ващук, Бізнес-омбудсмен, поінформував щодо низки значних проблем, які гальмують процес відбудови та ускладнюють залучення інвестицій в Україну. Пан Роман також нагадав про питання мінімального розміру кошторисної заробітної плати.

Павло Качур, голова Асоціації "Укрцемент", зазначив, що в Україні достатньо цементу для забезпечення потреб будівельної галузі на етапі відбудови. Він наголосив, що розвиток українського виробництва є набагато вигіднішим для всіх стейкхолдерів, ніж імпорт з-за кордону і матиме надзвичайно корисний вплив на економіку.

Юрій Баланюк, голова Національного Агентства кваліфікацій, прокоментував проблему відсутності кваліфікованих будівельних кадрів, вирішенню якої може посприяти надання кваліфікацій (кваліфікаційними центрами) тим, у кого є необхідні навички, але ці навички були набуті поза системою освіти. Врахування професійних стандартів в освітніх програмах - це системний підхід до реалізації професійної освіти. Кваліфікаційні центри - це швидка можливість організації і детінізації людського капіталу.

Микола Марчук, Голова правління Держмолодьжитло, розповів про діяльність організації, відзначивши, що більшість програм зараз орієнтовані на допомогу з житлом внутрішньо переміщеним особам. Станом на зараз понад 34 тисячі сімей очікують на участь у програмі. І вже тисячі родин отримали своє житло.

До дискусії також долучився Микола Ільїнов, фінансовий директор ДУ "Фонд енергоефективності".

Члени Ради директорів КБУ взяли активну участь у обговоренні актуальних питань, а також поділилися враженнями щодо участі у заходах в Лас-Вегасі, США: World of Concrete (20-23 січня) та виставці IBS (25-27 лютого).

Також в рамках Business Day КБУ відбулось підписання Меморандуму про співробітництво між КБУ та Українською Академією Архітектури. Метою Меморандуму є консолідація зусиль для швидкої та якісної відбудови зруйнованої інфраструктури та будівель в Україні.

Традиційно під час засідання Ради директорів КБУ відбулось офіційне прийняття нових членів Конфедерації будівельників України, яких представив Олександр Ротов, Голова Ради директорів КБУ.

Так, до Ради директорів КБУ увійшли:

ТОВ "КЕЙ ГРУП"

ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3"

ТОВ "МСК ТРАНСБУД"

ТОВ "ВЕЛЛ-БІНГ КОНТЕХ"

ТОВ "КИЇВПРОЕКТ"

ТОВ "КРОУ МИХАЙЛЕНКО"

ТОВ "ЕКСПЕРТ ЛАЙН"

ТОВ "ОПТІМА БІЛДІНГ"

ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАВОРБУД"

ТОВ "ЮК «РІЯКО І ПАРТНЕРИ"

ПП "ГАЛИЧБУДСЕРВІС"

ТОВ "ХМІЛЬНИК-БУДЛАЙФ"

ТОВ "3Д ТЕХНОЛОГІЇ "ЮТУ"

Дійсними членами КБУ стали:

ТОВ "Ю-КОНТРОЛ"

ТОВ "ЄВРОСПЕЙС"

ТДВ "ОДЕБП"

ТОВ "ПЛАТИНУМБУД"

ПП "ВЕКТОР ІНВЕСТ КОНТРАКТ"

ТОВ "МАСТЕРПЛАСТ УКРАЇНА"

ТОВ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"

ТОВ "ТЕРРАМ ГРУП"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

ТОВ "ТАВЕКС ПЛЮС"

Організатор: Конфедерація будівельників України

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Україна, Property Times, ZPP, Час Перших, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Український погляд, Marketer, Delo. ua, Бізреліз.