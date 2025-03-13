Business Day КСУ: эксперты обсудили последние тенденции и перспективы строительного рынка Украины

Вопросы регуляции и состояния рынка строительной продукции, тенденции на рынке и государственные программы в сфере девелопмента, важные события и изменения в отрасли обсудили во время Business Day КСУ 11 марта 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов мероприятия.
Мероприятие собрало более 200 участников, которые имели возможность подискутировать, обменяться информацией и получить важные инсайты.
Первый блок был посвящен обсуждению еврогармонизации рынка строительной продукции в Украине: состояния внедрения и нововведений. Модератором выступил Александр Червак, Исполнительный директор КСУ.
В частности, Татьяна Сытник, Руководитель отдела В2В и стратегических исследований компании CBR, презентовала вторую часть исследования, выполненного по заказу КСУ "Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики".
С некоторыми интересными тезисами из исследования можно ознакомиться по ссылке.
К мероприятию присоединилась специальная приглашенная спикерка, Квета Кабатникова, делегированный национальный эксперт, Генеральный директорат по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП Еврокомиссии (DG GROW).
Госпожа Квета рассказала о новом Регламенте (ЕС) 2024/3110 (CPR - Construction Products Regulation) о строительной продукции, нововведениях, а также вызовах, с которыми сталкивается бизнес при переходе.
Так, общие принципы нового CPR базируются на 305 регламенте ЕС. А к новым элементам относятся:
Спикер подчеркнула, что в течение определенного периода новый Регламент (ЕС) 2024/3110 будет сосуществовать вместе с 305 Регламентом ЕС.
Елена Воскобойник, директор департамента технического регулирования в строительстве Министерства развития общин и территорий Украины, проинформировала о работе по внедрению 305 Регламента ЕС в Украине.
Относительно фактического состояния внедрения, важным аспектом является принятие регламентов технических спецификаций методом перевода. Сейчас продолжается активная работа в этом направлении: ежегодно переводится около 100 стандартов. В то же время, одной из значительных проблем является сложность по обеспечению необходимых лабораторий для проведения анализов продукции. Министерство развития совместно с Минэкономики активно работают над решением данного вопроса.
В дискуссии также приняли участие:
Второй блок был посвящен обсуждению новых правил и возможностей в девелопменте в 2025 году.
Аналитику и экспертные мнения представили:
Также активное участие в дискуссии приняли присутствующие представители девелоперских компаний.
Участники получили подробную информацию о состоянии рынка жилой недвижимости, обзор рынка офисной недвижимости Киева за 2024 год; возможностей для девелоперов в контексте внедрения социального арендного жилья, а также по актуальным вопросам налогообложения операций с будущими правами на недвижимое имущество.
Во время третьего блока состоялось расширенное заседание Совета директоров КСУ.
"Мы общаемся активно с международными партнерами, и они хотят выходить на украинский рынок. Но сталкиваются с проблемами логистики", - отметил Лев Парцхаладзе, президент КСУ.
Эксперт отчитался о мероприятиях, проведенных КСУ в последнее время, и рассказал о проектах, над которыми сейчас работает команда.
Евгений Мецгер, Председатель правления ЧАО "УКРФИНЖИТЛО", прокомментировал ход и достижения программы "еОселя". Уже 15 906 семей приобрели собственное жилье по этой программе. Он также напомнил о последних изменениях, которые произошли: теперь жилье, которое покупается не может быть старше, чем 3 года, за исключением прифронтовых областей и покупки внутренне перемещенными лицами - в таких случаях возраст не может превышать 10 лет.
"Виктор Дорошенко, ключевой эксперт по Украине программы EU4Ukraine Advisory, которая внедряется Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ), рассказал о планах банка на ближайшее время. Он отметил, что ЕИБ не только реализует конкретные проекты, но предоставляет и методическую помощь и делится опытом, приобретенным в Европейском Союзе в течение прошлых десятилетий. Он также напомнил, что недавно были подписаны гарантии для Украины на 2 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
Роман Ващук, Бизнес-омбудсмен, проинформировал о ряде значительных проблем, которые тормозят процесс восстановления и затрудняют привлечение инвестиций в Украину. Господин Роман также напомнил о вопросе минимального размера сметной заработной платы.
Павел Качур, председатель Ассоциации "Укрцемент", отметил, что в Украине достаточно цемента для обеспечения потребностей строительной отрасли на этапе восстановления. Он отметил, что развитие украинского производства намного выгоднее для всех стейкхолдеров, чем импорт из-за рубежа и будет иметь чрезвычайно полезное влияние на экономику.
Юрий Баланюк, председатель Национального Агентства квалификаций, прокомментировал проблему отсутствия квалифицированных строительных кадров, решению которой может поспособствовать предоставление квалификаций (квалификационными центрами) тем, у кого есть необходимые навыки, но эти навыки были приобретены вне системы образования. Учет профессиональных стандартов в образовательных программах - это системный подход к реализации профессионального образования. Квалификационные центры - это быстрая возможность организации и детенизации человеческого капитала.
Николай Марчук, Председатель правления Держмолодьжитло, рассказал о деятельности организации, отметив, что большинство программ сейчас ориентированы на помощь с жильем внутренне перемещенным лицам. По состоянию на сейчас более 34 тысяч семей ожидают участия в программе. И уже тысячи семей получили свое жилье.
К дискуссии также присоединился Николай Ильинов, финансовый директор ГУ "Фонд энергоэффективности".
Члены Совета директоров КСУ приняли активное участие в обсуждении актуальных вопросов, а также поделились впечатлениями об участии в мероприятиях в Лас-Вегасе, США: World of Concrete (20-23 января) и выставке IBS (25-27 февраля).
Также в рамках Business Day КСУ состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между КБУ и Украинской Академией Архитектуры. Целью Меморандума является консолидация усилий для быстрого и качественного восстановления разрушенной инфраструктуры и зданий в Украине.
Традиционно во время заседания Совета директоров КСУ состоялось официальное принятие новых членов Конфедерации строителей Украины, которых представил Александр Ротов, Председатель Совета директоров КСУ.
Так, в Совет директоров КСУ вошли:
Действительными членами КСУ стали:
Организатор: Конфедерация строителей Украины
Финансовый партнер: Глобус Банк
Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Украина, Property Times, ZPP, Час Первых, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Украинский взгляд, Marketer, Delo. ua, Бизрелиз.