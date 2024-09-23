"Бусифікацію" треба викорінити. Поширенню сприяють російські Telegram-канали, - ТЦК Одеси

Він запевнив, що люди, які знімають подібні випадки, роблять це на замовлення.

"У роликах, які потрапляють в Інтернет, висвітлюється неповністю інформація. Висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку нашому ворогу", - зазначив Пуйко.

За його словами, у таких відео немає початку та кінця конфлікту, тому вони висвітлюють випадки силової мобілізації недостовірно.

Він додав, що поширенню терміну "бусифікації" сприяли росіяни, використовуючи його у власних ворожих інтересах.

"З цим питанням треба боротися, треба викоріняти це слово", - додав Пуйко, коментуючи "бусифікацію".

Він повідомив, що вже були створені підрозділи, які протидіють ІПСО.

За його словами, кожний випадок силової мобілізації розслідується. Проводяться спеціальні службові перевірки. Також Пуйко додав, що люди, які знімають конфлікти з ТЦК, роблять це на замовлення, оскільки на відповідних відео немає повної картини конфлікту.

Він також заявив, що 90% особового складу ТЦК - військовослужбовці, які пройшли війну та були поранені. За його словами, вони відчувають несправедливість тоді, коли військовозобов'язані не лише не хочуть з'явитися у ТЦК, пройти ВЛК, але й публічно грають на руку ворогові.

"В цей час (коли на відео знімають конфлікт, - ред.) за вказівкою там чи за завданнями хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато", - підкреслив Пуйко.