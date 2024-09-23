"Бусификацию" нужно искоренить. Распространению способствуют российские Telegram-каналы, - ТЦК Одессы

Он заверил, что люди, снимающие подобные случаи, делают это по заказу.

"В роликах, которые попадают в Интернет, освещается неполностью информация. Освещается только информация, которая играет на руку нашему врагу", - отметил Пуйко.

По его словам, у таких видео нет начала и конца конфликта, потому они освещают случаи силовой мобилизации недостоверно.

Он добавил, что распространению термина "бусификации" способствовали россияне, используя его в собственных враждебных интересах.

"С этим вопросом нужно бороться, надо искоренять это слово", - добавил Пуйко, комментируя "бусификацию".

Он сообщил, что уже были созданы подразделения, противодействующие ИПСО.

По его словам, каждый случай силовой мобилизации расследуется. Проводятся специальные служебные проверки. Также Пуйко добавил, что люди, снимающие конфликты с ТЦК, делают это по заказу, поскольку на соответствующих видео нет полной картины конфликта.

Он также заявил, что 90% личного состава ТЦК - военнослужащие, прошедшие войну и были ранены. По его словам, они чувствуют несправедливость, когда военнообязанные не только не хотят явиться в ТЦК, пройти ВЛК, но и публично играют на руку врагу.

"В настоящее время (когда на видео снимают конфликт, - ред.) по указанию там или по задачам кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких много", - подчеркнул Пуйко.