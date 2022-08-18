Бущан попал в шорт-лист "Манчестер Юнайтед", – журналист

По данным британского журналиста Эндрю Тодоса, 28-летний кипер стал претендентом на переезд в чемпионат Англии. Скауты МЮ якобы оценили уровень вратаря вживую.

Представители "красных дьяволов" накануне посетили поединок "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики". Украинский гранд уступил (0:2), но значительной вины Бущана в пропущенных мячах нет. Всего голкипер успел сыграть пять матчей в сезоне 2022/23, в двух из них он сохранил ворота на замке.

Менеджмент Манчестер Юнайтед решил усилить последний рубеж команды на фоне неудачного старта команды в АПЛ. Манкунианцы проиграли оба матча чемпионата и пока идут последними в турнирной таблице.

Ранее главная звезда МЮ Роналду получил предложение вернуться в Португалию. В подписании форварда заинтересован участник Лиги чемпионов – лиссабонский "Спортинг".