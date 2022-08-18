UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бущан попал в шорт-лист "Манчестер Юнайтед", – журналист

Фото: Георгий Бущан провел 5 матчей в нынешнем сезоне (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

На радары английского "Манчестер Юнайтед" попал основной вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zorya Londonsk.

По данным британского журналиста Эндрю Тодоса, 28-летний кипер стал претендентом на переезд в чемпионат Англии. Скауты МЮ якобы оценили уровень вратаря вживую.

Представители "красных дьяволов" накануне посетили поединок "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики". Украинский гранд уступил (0:2), но значительной вины Бущана в пропущенных мячах нет. Всего голкипер успел сыграть пять матчей в сезоне 2022/23, в двух из них он сохранил ворота на замке.

Менеджмент Манчестер Юнайтед решил усилить последний рубеж команды на фоне неудачного старта команды в АПЛ. Манкунианцы проиграли оба матча чемпионата и пока идут последними в турнирной таблице.

Ранее главная звезда МЮ Роналду получил предложение вернуться в Португалию. В подписании форварда заинтересован участник Лиги чемпионов – лиссабонский "Спортинг".

Напомним, что киевское "Динамо" уступило "Бенфике" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоМанчестер ЮнайтедЧемпионат Англии