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Буш и Зеленский проведут публичную встречу с в онлайн формате

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Даллас, Пятница 11 ноября 2022 01:08
Буш и Зеленский проведут публичную встречу с в онлайн формате Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

На следующей неделе между бывшим президентом США Джорджем Бушем и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится первая публичная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Целью разговора будет подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины в войне против России.

Диалог пройдет во время открытого мероприятия в Далласе. Он должен закрыть вопрос о готовности Республиканской партии продолжать поддержку Украины.

"Украина передовая в борьбе за свободу и демократию. Пока мы говорим, ее буквально атакуют, и жизненно важно, чтобы США оказали помощь, военную и любую другую, чтобы помочь Украине защитить себя. Президент Буш верит в поддержку Украины", - сообщил Дэвид Крамер, директор по глобальной политике Института Джорджа Буша.

Событие "Борьба за свободу" состоится в Президентском центре Джорджа Буша только через неделю после промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы получают большинство в Палате представителей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже разговаривал с Джорджем Бушем. Это было в начале апреля этого года. Тогда экc-президент США назвал президента Украины "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

В мае Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США. Тогда он поблагодарил бывшего главу Штатов за поддержку Украины.

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