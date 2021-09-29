Буряка уволили с должности мэра Запорожья

Запорожье осталось без городского головы. Вечером 29 сентября Запорожский городской совет проголосовал за увольнение Владимира Буряка с должности мэра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Запорожья .

"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3", - рассказали в горсовете.

Депутаты также поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет находиться на этом посту, пока на внеочередных выборах не изберут нового мэра.