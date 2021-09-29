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Буряка уволили с должности мэра Запорожья

Автор: Дмитрий Левицкий

Запорожье осталось без городского головы. Вечером 29 сентября Запорожский городской совет проголосовал за увольнение Владимира Буряка с должности мэра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Запорожья.

"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3", - рассказали в горсовете.

Депутаты также поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет находиться на этом посту, пока на внеочередных выборах не изберут нового мэра.

Напомним, сегодня Буряк сообщил о том, что написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил состоянием здоровья.

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ЗапорожьеВладимир Буряк