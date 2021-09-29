Буряка звільнили з посади мера Запоріжжя

Запоріжжя залишилося без міського голови. Ввечері 29 вересня Запорізька міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Запоріжжя .

"Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утримались 3", - розповіли у міськраді.

Депутати також підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він перебуватиме на цій посаді, поки на позачергових виборах не оберуть нового мера.