Буряк будуть вирощувати тільки на заході. Що відбувається через зміни клімату в Україні

Через нестачу води з традиційних регіонів вирощування зникають цілі культури. Завідувач кафедри екології Західноукраїнського національного університету та член ради Української водної асоціації Леонід Бицюра зазначає, що буряк, який раніше добре ріс на півдні, тепер можна буде вирощувати лише на заході країни.

"Київ - це вже степ. Ще 10 років тому тут не було таких умов", - каже еколог.

За прогнозами Інституту водних проблем і меліорації НААН, до 2100 року 80% орних земель в Україні будуть мати дефіцит води. Через це культури, які потребують багато вологи, як-от буряк, "пересуваються" на північ і захід країни.

Рослини, тварини і... два врожаї

Клімат змінюється не лише на папері: в Україні з’являються нові рослини, комахи, навіть ракоподібні - вони витісняють звичні види. При цьому деякі ділянки землі можуть дати два врожаї на рік, як в Ізраїлі. Але є й проблема - заморозки навесні, які пошкоджують молоді рослини.

"Зараз середина травня, а досі прохолодно. Все це негативно впливає на врожай", - пояснює Бицюра.

Води менше, але вона нікуди не зникає

Через потепління зростає випаровування - у відповідь збільшується кількість опадів. Але вони змінюють характер: замість рівномірних дощів - короткі та рясні зливи, які призводять до підтоплень, особливо у містах.

Еколог також наголошує: українці часто марнують воду як у побуті, так і на виробництві. Зміна ставлення до води має стати новою нормою.

"Ми - частина природи. І якщо зруйнуються умови існування на планеті, ми постраждаємо першими", - каже фахівець.