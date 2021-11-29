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На Бурштынской ТЭС произошел взрыв. Пострадали пять человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковской области произошел взрыв на Бурштынской ТЭС. Пять человек госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о взрыве на БуТЭС поступило 28 ноября в 22:12.

"На котле седьмого энергоблока состоялась разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что по информации приемного отделения Бурштынской МЛ, в лечебные учреждения госпитализированы пять человек. Данные уточняются.

Седьмой энергоблок ТЭС остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок.

Сейчас работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло, сообщили в ГСЧС.

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ТЭСВзрыв