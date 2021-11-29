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На Бурштинській ТЕС стався вибух. Постраждали п'ятеро людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області стався вибух на Бурштинській ТЕС. П’ятеро людей госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про вибух на БуТЕС надійшло 28 листопада о 22:12.

"На котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та дістали опіки два працівники, яких госпіталізовано", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що за інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ, до лікувальних закладів госпіталізовані п'ятеро осіб. Дані уточнюються.

Сьомий енергоблок ТЕС зупинений й виведений з експлуатації, замість нього введений в роботу четвертий енергоблок.

Нині працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула, поінформували у ДСНС.

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ТЕСВибух