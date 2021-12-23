Бурштынская ТЭС инвестировала более 372 млн гривен в экомодернизацию

За последние пять лет, с 2017 по 2021 гг., инвестиции в экомодернизацию оборудования и технологических процессов на Бурштынской ТЭС составили более 372 млн грн. Из них только по итогам этого года соответствующие вложения ожидаются на уровне 65 млн грн.

Там отметили, что только в 2020 году выбросы на ТЭС снизились на 60 тыс. тонн. Это на 35% меньше выбросов, чем в 2019 году.

На предприятии также проинформировали, что общие экологические расходы компании ДТЭК Энерго в 2018-2020 гг. составили 2,7 млрд грн. и напомнили, что за это время компанией ДТЭК Западэнерго было уплаченного экологического налога на сумму почти 4,2 млрд грн. Он был зачислен в государственный и местные бюджеты.

Также на Бурштынской ТЭС рассказали, что из-за простоя других предприятий тепловой генерации, за последний год существенно возросла потребность украинской энергосистемы в мощностях Бурштынской ТЭС. Вместе с тем возросла и нагрузка на энергоблоки предприятия. В январе-ноябре этого года станция отпустила в сеть 6.4 млрд кВт*ч электроэнергии. Это на 1,45 млрд кВт*ч больше, чем за аналогичный период 2020 года.