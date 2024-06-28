Бурштинська ТЕС після ракетних атак не підлягає відновленню, - ОВА

Як зазначила очільниця ОВА, російські війська 12 разів атакували ракетами Бурштинську теплоелектростанцію.

"Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", - сказала Онищук.

Вона також додала, що для проходження опалювального сезону у місті Бурштин збудують шість котелень різної потужності для забезпечення соціальних обʼєктів і населення.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин в інтерв'ю місцевому виданню "Галка" заявив, що Бурштинська ТЕС зазнала значних пошкоджень через ворожі обстріли. За його словами, минулого року було два потужні "прильоти", які пошкодили дах будівлі, а цього року - було понад 10 таких "прильотів".

"Торік ми виконували роботи з відновлення пів року, а зараз даху Бурштинської ТЕС фактично немає. І я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити… Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйнована лише половина даху", - сказав він.