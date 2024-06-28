Бурштынская ТЭС после ракетных атак не подлежит восстановлению, - ОВА

Как отметила глава ОВА, российские войска 12 раз атаковали ракетами Бурштынскую теплоэлектростанцию.

"Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена", - сказала Онищук.

Она также добавила, что для прохождения отопительного сезона в городе Бурштын построят шесть котельных разной мощности для обеспечения социальных объектов и населения.

Глава Бурштынской общины Василий Андриешин в интервью местному изданию "Галка" заявил, что Бурштынская ТЭС получила значительные повреждения из-за вражеских обстрелов. По его словам, в прошлом году было два мощных "прилета", которые повредили крышу здания, а в этом году - было более 10 таких "прилетов".

"В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС фактически нет. И я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить… Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование по факелам, но тогда была разрушена только половина крыши", - сказал он.