Бурмич: ОПЗЖ контролирует вопрос защиты суверенитета в секторе безопасности

Фото: Анатолий Бурмич (zagittya.com.ua)

По его словам, депутаты политсилы заблокировали законопроект "О разведке" из-за соображений защиты суверенитета

Депутаты "Оппозиционной платформы - За життя" заблокировали на внеочередной сессии Верховной рады законопроект №2412-д "О разведке" из-за соображений защиты суверенитета в секторе безопасности. Политсила держит этот вопрос на контроле.

Об этом заявил народный депутат от политсилы Анатолий Бурмич.

"Несмотря на то, что новый законопроект о разведке касался всего сектора безопасности и содержал в себе вопиющие нарушения Конституции Украины и многих других законов, в парламенте были силы, которые готовы были его поддержать, что привело бы к серьёзному ослаблению сектора безопасности государства в целом и, как следствие, - суверенитета", - считает Бурмич.

По его слова, ОПЗЖ будет и в дальнейшем стоять за суверенитет и независимость Украины по всем направлениям, особенно в секторе безопасности.

"21 июля наша фракция отстояла суверенитет Украины в секторе безопасности, как будет дальше - посмотрим. Этот ключевой вопрос, как и законы, касающиеся продажи земли, всегда будет на нашем личном контроле", - резюмировал он.

Напомним, 21 июля Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке". Направление на доработку поддержал 231 парламентарий.

Проект предлагал усовершенствовать правовые и организационные основы функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества. Этот закон должен был заменить действующий сейчас ЗУ "О разведывательных органах Украины".

Этот закон парламент в повторном первом чтении одобрил 16 января, тогда за него проголосовали 233 нардепа.

Как писало РБК-Украина, 17 июля парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки, за него проголосовали 244 парламентария.