Бурмич: идея "экономического паспорта" хорошая, но в Украине она не сработает

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолия Бурмича на телеканале LIVE.

"Это предложение власти вызывает много вопросов. Во-первых, как же дети, которые родились раньше 2019 года? Если оказывать помощь молодым украинцам, то всем без исключения. Во-вторых, разве у нас есть лишние деньги, чтобы откладывать их в Фонд будущих поколений? У нас и без того экономический кризис. Нам не хватает газа, у нас рекордные тарифы и цены. Мы не можем обеспечить себе стабильное сегодня, не говоря уже о завтра, - подчеркнул нардеп.

По мнению политика, для того, чтобы "экономический паспорт украинца" работал, у нас должна быть устойчивая экономика, стабильная валюта и отсутствие коррупции.

"При том уровне коррупции, который мы имеем, возникают справедливые опасения, чтобы деньги из Фонда будущих поколений внезапно куда-то не пропали, как неизвестно куда ушли деньги из "ковидного" фонда. То есть, ссылаясь на наш прошлый печальный опыт, можно с уверенностью сказать, что экономический паспорт - это просто очередной пиар и способ власти набить карманы", - резюмировал Анатолий Бурмич.