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Бурмич: идея "экономического паспорта" хорошая, но в Украине она не сработает

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 января 2022 16:38
Бурмич: идея "экономического паспорта" хорошая, но в Украине она не сработает Фото: народный депутат Анатолий Бурмич (zagittya.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Идея "экономического паспорта украинца" - хорошая, но в нашей стране она работать не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолия Бурмича на телеканале LIVE.

"Это предложение власти вызывает много вопросов. Во-первых, как же дети, которые родились раньше 2019 года? Если оказывать помощь молодым украинцам, то всем без исключения. Во-вторых, разве у нас есть лишние деньги, чтобы откладывать их в Фонд будущих поколений? У нас и без того экономический кризис. Нам не хватает газа, у нас рекордные тарифы и цены. Мы не можем обеспечить себе стабильное сегодня, не говоря уже о завтра, - подчеркнул нардеп.

По мнению политика, для того, чтобы "экономический паспорт украинца" работал, у нас должна быть устойчивая экономика, стабильная валюта и отсутствие коррупции.

"При том уровне коррупции, который мы имеем, возникают справедливые опасения, чтобы деньги из Фонда будущих поколений внезапно куда-то не пропали, как неизвестно куда ушли деньги из "ковидного" фонда. То есть, ссылаясь на наш прошлый печальный опыт, можно с уверенностью сказать, что экономический паспорт - это просто очередной пиар и способ власти набить карманы", - резюмировал Анатолий Бурмич.

Как сообщалось, ранее Бурмич заявлял, что кадровая политика, которая ведется в стране, направлена против интересов Украины.

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