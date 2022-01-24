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В Буркина-Фасо военные устроили беспорядки и требуют отставки президента

Автор: Артур Родивилов

Военные устроили беспорядки в Буркина-Фасо. Они потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSI.

Сейчас лидер государства находится под охраной жандармерии.

Около резиденции президента Буркина-Фасо в столице прогремели выстрелы. С 23 января на всей территории страны действует комендантский час.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти. Во главе группы стоят молодые офицеры.

В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.

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Буркина-Фасо