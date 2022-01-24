У Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення і вимагають відставки президента

Військові влаштували заворушення в Буркіна-Фасо. Вони вимагають відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSI.
Зараз лідер держави перебуває під охороною жандармерії.
Біля резиденції президента Буркіна-Фасо в столиці прогриміли постріли. З 23 січня на всій території країни діє комендантська година.
Влада Буркіна-Фасо оголосила 11 січня, що затримали групу військових, які підозрюються в підготовці захоплення влади. На чолі групи стоять молоді офіцери.
В останні кілька місяців президент Каборе провів низку великих перестановок у командуванні збройними силами країни.