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У Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення і вимагають відставки президента

Автор: Артур Родивилов

Військові влаштували заворушення в Буркіна-Фасо. Вони вимагають відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSI.

Зараз лідер держави перебуває під охороною жандармерії.

Біля резиденції президента Буркіна-Фасо в столиці прогриміли постріли. З 23 січня на всій території країни діє комендантська година.

Влада Буркіна-Фасо оголосила 11 січня, що затримали групу військових, які підозрюються в підготовці захоплення влади. На чолі групи стоять молоді офіцери.

В останні кілька місяців президент Каборе провів низку великих перестановок у командуванні збройними силами країни.

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Буркина-Фасо