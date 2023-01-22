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У Буркіна-Фасо вимагали від Франції вивести військових. На заміну може прийти ПВК "Вагнер"

У Буркіна-Фасо зажадали від Франції вивести військових (Getty Imqes)
Автор: Артур Родивилов

Хунта Буркіна-Фасо вимагає від Франції виведення військових із території країни протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

За його даними, уряд у середу денонсував угоду від 17 грудня 2018 року, яка регулювала військову присутність Франції в країні.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю в Уагадугу пройшла демонстрація проти присутності французьких військ, яка не стала першою подібною акцією.

У листопаді аналогічна демонстрація переросла в зіткнення з поліцією, коли групи маніфестантів спробували прорватися на територію посольства Франції та базу ВПС у столичному передмісті Камбуансі, де розгорнуто підрозділ Франції.

Група військових на чолі з капітаном Ібрагімом Траоре здійснила 30 вересня у Буркіна-Фасо державний переворот, змістивши підполковника Поля-Анрі Сандаого Дамібу з посади президента.

Лідери перевороту заявили, що президент Даміба планував залучити нових союзників у боротьбі з ісламістами. Причому прямо не називають, хто ці союзники, але правозахисні групи кажуть, що йдеться про російських найманців із ПВК "Вагнера", які активно діють у сусідньому Малі.

Влітку 2022 видання Foreign Policy з посиланням на представників розвідки США писало, що саме Буркіна-Фасо може стати наступною метою "вагнерівців". Це угруповання останнім часом розширило присутність у країнах Африки, отримуючи прибуткові концесії на видобуток природних ресурсів, зокрема на видобуток золота в Малі.

У грудні президент Гани висловив побоювання, що західноафриканська країна Буркіна-Фасо співпрацює з найманцями з російської ПВК "Вагнер".

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Буркина-Фасо