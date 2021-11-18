В Буркина-Фасо от рук террористов погибли 53 человека

Официальный представитель правительства Буркина-Фасо Уссени Тамбура заявил о нападении на полицейский участок.На севере африканской страны в результате атаки боевиков погибли 53 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным властей, жертв могло быть намного больше - 46 военным полицейским удалось спастись.

В связи с произошедшим командир первого округа и командир группы Северного сектора были уволены со своих должностей.

В Буркина-Фасо действуют две террористические группировки - Исламское государство в Большой Сахаре и Ансар уль-Ислам. С 2018 года жертвами террористов стали более тысячи мирных жителей, еще около 1,5 млн вынуждены были покинуть свои дома.