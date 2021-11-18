У Буркіна-Фасо від рук терористів загинули 53 особи

Офіційний представник уряду Буркіна-Фасо Усені Тамбура заявив про напад на поліцейську дільницю. На півночі африканської країни в результаті атаки бойовиків загинули 53 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними влади, жертв могло бути набагато більше - 46 військовим поліцейським вдалося врятуватися.

У зв'язку з подією командир першого округу і командир групи Північного сектора були звільнені зі своїх посад.

У Буркіна-Фасо діють два терористичні угруповання - Ісламська держава у Великій Сахарі і Ансар уль-Іслам. З 2018 року жертвами терористів стали понад тисячу мирних жителів, ще близько 1,5 млн змушені були залишити свої будинки.