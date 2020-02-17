В Буркина-Фасо в ходе нападения на церковь погибли десятки людей

Иллюстративное фото (thedefensepost.com)

В результате нападения погибли 24 человека, еще 18 получили ранения

На северо-западе Буркина-Фасо во время воскресной мессы в результате нападения на церковь погибли 24 человека, включая пастора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, стрельба во время церковной службы произошла в селе Панси в регионе Ягха.

Кроме того, в ходе нападения также пострадали 18 человек. При этом власти не могут назвать точное количество людей, которые были похищены.

При этом издание отмечает, что не известно кто от ветственен за нападение на церковь, поскольку джихадистские группировки, имеющие связи с "Аль-Каидой" и Исламским государством, стремятся получить контроль над Буркина-Фасо, разжигая межэтнический и религиозный конфликт.

Напомним, в конце января исламисты напали на один из оживленных рынков в северной части Буркина-Фасо. Тогда погибли по меньшей мере 30 человек.

Кроме того, в Буркина-Фасо школьный автобус подорвался на заложенной мине, а результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе и дети.