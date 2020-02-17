ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Буркина-Фасо в ходе нападения на церковь погибли десятки людей

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 16:32
В Буркина-Фасо в ходе нападения на церковь погибли десятки людей
Иллюстративное фото (thedefensepost.com)

В результате нападения погибли 24 человека, еще 18 получили ранения

На северо-западе Буркина-Фасо во время воскресной мессы в результате нападения на церковь погибли 24 человека, включая пастора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, стрельба во время церковной службы произошла в селе Панси в регионе Ягха.

Кроме того, в ходе нападения также пострадали 18 человек. При этом власти не могут назвать точное количество людей, которые были похищены.

При этом издание отмечает, что не известно кто ответственен за нападение на церковь, поскольку джихадистские группировки, имеющие связи с "Аль-Каидой" и Исламским государством, стремятся получить контроль над Буркина-Фасо, разжигая межэтнический и религиозный конфликт.

Напомним, в конце января исламисты напали на один из оживленных рынков в северной части Буркина-Фасо. Тогда погибли по меньшей мере 30 человек.

Кроме того, в Буркина-Фасо школьный автобус подорвался на заложенной мине, а результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе и дети.

В Москве напали с ножом на прихожан храма В Германии ультраправая группа готовила нападения на политиков
Новости Украины Буркина-Фасонападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь