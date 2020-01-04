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В Буркина-Фасо автобус со школьниками подорвался на мине, есть погибшие

Новости » Происшествия     04.01.2020 - 21:39
В Буркина-Фасо автобус со школьниками подорвался на мине, есть погибшие
Фото: боевики в Буркина-Фасо (LifeGate)

Жертвами атаки боевиков стали 14 человек

В Буркина-Фасо сегодня, 4 января, школьный автобус подорвался на заложенной боевиками мине, а результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе и дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников в местной полиции, автобус с детьми наехал на мину на севере Буркина-Фасо. В результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек, еще 9 получили различные ранения.

"Сейчас не понятно, кто ответственен за взрыв, который произошел в провинции Суру близ границы с Мали, а также то, сколько детей среди погибших", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Буркина-Фасо произошло нападение боевиков, в результате чего погибли 35 мирных жителей, четверо военнослужащих и 3 полицейских. Силовикам удалось отбить нападение, ликвидировав при этом 80 боевиков.

Кроме того, 2 декабря в результате нападения боевиков на церковь в восточной части Буркина-Фасо были убиты не менее 14 человек. Личность боевиков сразу установить не удалось. В заявлении правительства говорилось, что вооруженные силы Буркина-Фасо ухаживают за ранеными и обыскивают район инцидента.

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Новости Украины школьный автобусБуркина-ФасоВзрыв
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