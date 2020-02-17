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У Буркіна-Фасо в ході нападу на церкву загинули десятки людей

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 16:32
У Буркіна-Фасо в ході нападу на церкву загинули десятки людей
Ілюстративне фото (thedefensepost.com)

В результаті нападу загинули 24 людини, ще 18 отримали поранення

На північному заході Буркіна-Фасо під час недільної меси у результаті нападу на церкву загинули 24 людини, включаючи пастора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, стрілянина під час церковної служби сталася в селі Панси в регіоні Ягха.

Крім того, в ході нападу також постраждало 18 людей. При цьому влада не можуть назвати точну кількість людей, які були викрадені.

При цьому видання відзначає, що не відомо хто відповідальний за напад на церкву, оскільки джихадистські угруповання, які мають зв'язки з "Аль-Каїдою" та Ісламською державою, прагнуть отримати контроль над Буркіна-Фасо, розпалюючи міжетнічний та релігійний конфлікт.

Нагадаємо, в кінці січня ісламісти напали на один з жвавих ринків в північній частині Буркіна-Фасо. Тоді загинули щонайменше 30 осіб.

Крім того, у Буркіна-Фасо шкільний автобус підірвався на закладеної міні, а результаті чого загинули щонайменше 14 осіб, в тому числі і діти.

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