В Буркина-Фасо в ходе нападения исламистов погибли десятки человек  

Исламисты напали на один из оживленных рынков в северной части Буркина-Фасо, сообщается о не менее 30 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что это была вторая атака в северной части Буркина-Фасо за неделю. По данным местного телевидения, число погибших может достигать 50 человек. Также сообщается, что данные о жертвах разнятся, поскольку исламисты до кровавой бойни отключили местную телефонную сеть.

Между тем Норвежский совет по делам беженцев предупредил, что к апрелю в Буркина-Фасо число беженцев может достичь 900 000 человек (на сегодня количество беженцев оценивается в 560 000).

Также сообщается, что днем ранее боевики убили 36 мирных жителей на рыночной площади в соседней провинции Санматенга.

По данным ООН, число нападений экстремистов в Буркина-Фасо резко возрастает. В частности, число смертей возросло с 80 в 2016 году до более 1800 в 2019 году. Местные силовики пытаются сдержать насилие с помощью французских и американских военных.

Министерство обороны Буркина-Фасо планирует мобилизовать еще 2000 солдат, а парламент одобрил использование гражданских добровольцев в борьбе с экстремизмом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Буркина-Фасо школьный автобус подорвался на заложенной мине, а результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе и дети.