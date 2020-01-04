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У Буркіна-Фасо автобус зі школярами підірвався на міні, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 21:39
У Буркіна-Фасо автобус зі школярами підірвався на міні, є загиблі
Фото: бойовики в Буркіна-Фасо (LifeGate)

Жертвами атаки бойовиків стали 14 людей

У Буркіна-Фасо сьогодні, 4 січня, шкільний автобус підірвався на закладеній бойовиками міні, а результаті чого загинули щонайменше 14 людей, в тому числі й діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел у місцевій поліції, автобус з дітьми наїхав на міну на півночі Буркіна-Фасо. В результаті вибуху загинули щонайменше 14 людей, ще 9 отримали різні поранення.

"Наразі не зрозуміло, хто відповідальний за вибух, який стався в провінції Суру поблизу кордону з Малі, а також те, скільки дітей серед загиблих", - розповіли правоохоронці.

Нагадаєм, раніше повідомлялося, що у Буркіна-Фасо стався напад бойовиків, в результаті чого загинули 35 мирних жителів, четверо військовослужбовців та 3 поліцейських. Силовикам вдалося відбити напад, ліквідувавши при цьому 80 бойовиків.

Крім того, 2 грудня в результаті нападу бойовиків на церкву в східній частині Буркіна-Фасо було вбито не менше 14 осіб. Особистість бойовиків відразу встановити не вдалося. У заяві уряду йшлося, що збройні сили Буркіна-Фасо доглядають за пораненими і обшукують район інциденту.

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