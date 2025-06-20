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"Укрнафта" бурить свердловин на 43 млрд, але видобуток не росте, - експерт

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 15:08
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"Укрнафта" бурить свердловин на 43 млрд, але видобуток не росте, - експерт Фото: в ЗМІ проаналізували динаміку видобутку компанії "Укрнафта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

ПАТ "Укрнафта", яка перебуває під управлінням Міністерства оборони України, не демонструє очікуваного зростання видобутку вуглеводнів. І це попри масштабні державні інвестиції у програму буріння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал "Фокуса".

Як пише видання, компанія не виконує затверджену стратегію подвоєння видобутку нафти та газу до 2027 року. Зокрема, за три роки "Укрнафта" мала наростити щорічний видобуток нафти з 1,4 до 3 млн тонн, а газу — з 1 до 2 млрд кубометрів. Для досягнення цих цілей передбачалося буріння 175 нових свердловин упродовж 2023–2027 років - приблизно по 35 щороку.

Втім, фактичні показники відстають від плану. У 2023 році було введено в експлуатацію 8 нових свердловин, у 2024-му - 10, хоча планом передбачалось 35 свердловин на рік. Компанія повідомляє, що всі вони успішні, із середнім дебітом у 30 тонн нафти на добу, що є пристойним показником за українськими мірками.

Водночас виробничі результати свідчать про те, що нове буріння не призводить до збільшення обсягів видобутку вуглеводнів. Саме тому "Укрнафта" звітує про результати буріння у кілометрах, а не додаткових об'ємах нафти та газу.

Водночас загальний обсяг видобутку зростає незначно: нафта - лише на 0,6% у 2024 році та на 0,5% у першому кварталі 2025-го Газ - на 6,5% у 2024-му, але зниження на 0,6% у 2025 році.

Видання також вказує на те, що частину зростання газовидобутку у 2024 році забезпечено не за рахунок нових родовищ, а шляхом експропріації активів приватного партнера - компанії "Моментум", що зафіксувала Держаудитслужба.

Однією з причин недостатньої ефективності інвестицій у буріння експерт називає виснаженість родовищ. Загальні витрати на реалізацію програми буріння до 2027 року оцінюються у 43,5 млрд грн.

Окремо журналісти згадують кримінальні провадження, які стосуються менеджменту компанії. Зокрема, слідство Національної поліції у Києві розслідує справу щодо заступника директора з розвідки та розробки родовищ Володимира Гришаненка.

За версією слідства, у 2024 році він уклав кілька договорів із компанією "ТАКРОМ Україна" на майже 500 млн грн і нібито отримав винагороду за сприяння в оплатах.

"В самій Укрнафті фахівці неофіційно стверджують, що коштовні нові свердловини не дали очікуваного ефекту, деякі з них вже потребують додаткових вкладень, а самі інвестиції значно знецінюються", - йдеться в матеріалі.

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