Burger King ушел с рынка России

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила приостановить поддержку российской сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Компания приостановила поддержку сети ресторанов на территории РФ. Речь идет об уровне операций, маркетинге и цепи снабжения. Кроме того, Burger King поставил на паузу дальнейшие инвестиции в Россию.
Глобальная сеть в РФ не имеет собственных ресторанов. Франшизу Burger King использовало местное предприятие "Бургер Рус". Всего в России имеется 800 ресторанов Burger King.
В начале недели работу в России прекратил McDonald's. Владелец KFC и Pizza Hut тоже решил закрыть рестораны в РФ.
К слову, Anonymous выложили в открытый доступ базы данных Роскомнадзора.
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