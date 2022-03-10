Burger King пішов із ринку Росії

Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила припинити підтримку російської мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
Компанія призупинила підтримку мережі ресторанів на території РФ. Ідеться про рівень операцій, маркетингу та ланцюга постачання. Окрім того, Burger King поставив на паузу подальші інвестиції в Росії.
Глобальна мережа в РФ не має власних ресторанів. Франшизу Burger King використовувало місцеве підприємтсов "Бургер Рус". Усього в Росії є 800 ресторанів Burger King.
На початку тижня роботу в Росії припинив McDonald's. Власник KFC і Pizza Hut теж вирішив закрити ресторани в РФ.
До слова, Anonymous виклали у відкритий доступ бази даних Роскомнадзору.
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