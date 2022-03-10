Burger King пішов із ринку Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Компанія призупинила підтримку мережі ресторанів на території РФ. Ідеться про рівень операцій, маркетингу та ланцюга постачання. Окрім того, Burger King поставив на паузу подальші інвестиції в Росії.

Глобальна мережа в РФ не має власних ресторанів. Франшизу Burger King використовувало місцеве підприємтсов "Бургер Рус". Усього в Росії є 800 ресторанів Burger King.

На початку тижня роботу в Росії припинив McDonald's. Власник KFC і Pizza Hut теж вирішив закрити ресторани в РФ.