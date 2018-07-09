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Интервью

Бурбак: выйти из ситуации по ЦИК можно только через новое представление президента

НовостиПолитика    09.07.2018 - 13:55
Фото: Максим Бурбак (РБК-Украина)
Фото: Максим Бурбак (РБК-Украина)

Бурбак отметил, что представление должно быть с 30 фамилиями на тринадцать вакансий

"Народный фронт" заинтересован в скорейшем обновлении состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 9 июля во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба "Народного фронта".

В частности, он подчеркнул, что "Народный фронт" выступает за обновление состава ЦИК, поскольку до президентских и затем парламентских выборов нужно "подойти уже с легитимным, работоспособным Центризбиркомом". "К тому же у нас "зависли" выборы в некоторых ОТО. Поэтому еще раз подчеркиваю – состав ЦИК нужно обновлять. И не медлить", - сказал он.

Бурбак подчеркнул, что "Народный фронт" поддерживает требование о представительстве всех фракций и групп в составе новой ЦИК.

"Это соответствует принципам Парламентской ассамблеи Совета Европы. И это необходимо сделать, чтобы избежать пропагандистских манипуляций, особенно в иностранных СМИ. Чтобы потом на телеэфирах никто не говорил, что выборы нелегитимны, недемократические, потому что проведены ЦИК, которая избрана недемократическим и непрозрачным способом", - подчеркнул он.

Бурбак подчеркнул, что действующее избирательное законодательство не предусматривает такого квотного представительства, но и не запрещает его.

"Однако "Народный фронт" всегда стоял и будет стоять на основе проведения свободных демократических выборов. Чтобы не было даже намеков на возможность узурпации ЦИК в одних руках, одной политической силы", - подчеркнул руководитель фракции.

Во время выступления он также отметил, что фракция поддерживает предложение о внесении поправки в закон об Антикоррупционном суде о  подсудности новому суду дел, направленных в другие суды до момента создания Антикоррупционного суда.

В Раде предложили изменить количество членов ЦИК Рада должна провести окончательные консультации и проголосовать за обновление ЦИК, - Геращенко
Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Народный фронт, Бурбак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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