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Бурбак: вийти ситуації по ЦВК можна лише через нове подання президента

НовиниПолітика    09.07.2018 - 13:55
Фото: Максим Бурбак (РБК-Україна)
Фото: Максим Бурбак (РБК-Україна)

Бурбак зазначив, що подання має бути з 30 прізвищами на тринадцять вакансій

"Народний фронт" зацікавлений в якнайшвидшому оновленні складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це 9 липня під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак, передає прес-служба "Народного фронту".

Зокрема, він підкреслив, що "Народний фронт" виступає за оновлення складу ЦВК, оскільки до президентських і потім парламентських виборів потрібно "підійти вже з легітимним, працездатним Центрвиборчкомом". "До того ж у нас "зависли" вибори у деяких ОТГ. Тому ще раз наголошую – склад ЦВК треба оновлювати. І не зволікати", - сказав він.

Бурбак підкреслив, що "Народний фронт" підтримує  вимогу про представництво всіх фракцій і груп у складі нової ЦВК.

"Це відповідає принципам Парламентської асамблеї Ради Європи. І це необхідно зробити, щоби уникнути пропагандистських маніпуляцій, особливо в іноземних ЗМІ. Щоб потім з телеефірів ніхто не говорив, що вибори нелегітимні, недемократичні, бо проведені ЦВК, яка обрана в недемократичний і непрозорий спосіб", - наголосив він.

Бурбак наголосив, що діюче виборче законодавство не передбачає такого квотного представництва, але й не забороняє його.

"Проте "Народний фронт" завжди стояв і стоятиме на засаді проведення вільних демократичних виборів. Щоб не було навіть натяків на можливість узурпації ЦВК в одних руках, однієї політичної сили", - підкреслив керівник фракції.

Під час виступу він також зазначив, що фракція підтримує пропозицію щодо внесення правки в закон про Антикорупційний суд про підсудність новому суду справ, спрямованих в інші суди до моменту створення Антикорупційного суду.

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Теги публікації: Центральна виборча комісія, Народний фронт, Бурбак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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