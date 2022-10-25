Бунтівник Роналду отримав "прощення" від тренера: перші деталі примирення

Зірковий португалець у вівторок займався в основній групі виконавців МЮ. Світлини тренувального заняття за участі нападника оприлюднила прес-служба манкуніанців.

Роналду перебував поза першою командою з 20 жовтня. Керманич "Юнайтед" Ерік тен Хаг покарав португальського форварда за витівку наприкінці матчу АПЛ проти "Тоттенхема". Розчарований перебуванням на лаві запасних Роналду тоді завчасно пішов у підтрибунне приміщення.

Напередодні видання The Athletic назвало умови, за яких 37-річний португалець зможе розраховувати на повернення до першої команди. Він повинен був попросити вибачення у партнерів і погодитися на роль гравця ротації в сезоні 2022/23. Тепер португалець може зіграти проти "Шерифа" в Лізі Європи.

У нинішньому сезоні Роналду перестав бути першою опцією на вістрі атаки МЮ. Він провів усього 691 хвилину в усіх турнірах (12 матчів), за які забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Влітку нападник намагався покину манкуніанців, але тен Хаг заблокував трансфер.