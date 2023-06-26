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Бунт Пригожина оголив "фрагментацію влади" в Росії, - МЗС Португалії

Фото: міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявив "фрагментацію влади" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Observador.

За його словами, переворот робить "очевидним, що немає згуртованості, що ситуація в Росії являє собою якусь фрагментацію влади. Це найменше, що можна сказати".

Водночас глава МЗС наголосив, що "вкрай важливо" підтримувати "сильну військову і політичну підтримку, щоб у кінцевому підсумку саме Україна визначала умови миру, а не агресор".

Переворот у Росії

Минулого тижня Пригожин звинуватив військове керівництво РФ в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито віддав міністр оборони Сергій Шойгу.

Уже 24 червня "вагнерівці" зайшли в Ростов і зайняли військові об'єкти міста. Пізніше вони продовжили рух у бік Москви.

Але після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.

Більш детально про переворот у Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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