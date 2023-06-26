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Бунт Пригожина обнажил "фрагментацию власти" в России, - МИД Португалии

Фото: министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выявил "фрагментацию власти" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Observador.

По его словам, переворот делает "очевидным, что нет сплоченности, что ситуация в России представляет собой некую фрагментацию власти. Это самое меньшее, что можно сказать".

При этом глава МИД подчеркнул, что "крайне важно" поддерживать "сильную военную и политическую поддержку, чтобы в конечном итоге именно Украина определяла условия мира, а не агрессор".

Переворот в России

На прошлой неделе Пригожин обвинил военное руководство РФ в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Уже 24 июня "вагнеровцы" зашли в Ростов и заняли военные объекты города. Позже они продолжили движение в сторону Москвы.

Но после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что он прекращает свой бунт и начал возвращать наемников обратно.

Более детально о перевороте в России можете узнать в материале РБК-Украина.

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