Бунт Пригожина. Експерт розповів, як Шойгу посилив свої позиції

Він наголошує, що бунт Пригожина був реальним, а не постановчим. За його словами, Пригожин давно готувався до цього і хотів бути одним із провідних гравців, які посідають головні позиції, а удар по його табору під Ростовом став приводом відповісти Міноборони, яке хотіло прибрати ПВК до своїх рук.

"І він пішов, зробив це невдало, фактично в останній момент злякався, не відчув серйозності моменту і програв. Я думаю, він назавжди втратив унікальний шанс повалити Путіна", - сказав Мусієнко.

Зазначається, що російська влада повела себе краще, ніж могло здатися. Вона не загострювала військове протистояння, бо громадянська війна може знекровити їхню армію, і, на жаль, події розгорнулися не за бажаним для України сценарієм.

Як саме Шойгу посилив свої позиції

Мусієнко вважає, що глава Міноборони РФ позбувся подразника, що постійно кричав. За його словами, тепер якщо Пригожин і кричатиме, ніхто до його слів не ставитиметься серйозно, тому що він лузер.

"По-друге, "вагнерівці" мають підписати контракти з Міноборони, і Шойгу на помсту зможе робити з ними все, що захоче", - вважає експерт.

Мусієнко додав, що Шойгу й надалі посилюватиметься, створюючи свою армію. Також або він, або Захід виходить з ним на контакт і очевидно, що міністр оборони РФ отримує свої вигоди. Експерт пояснив, якщо його не відправлять у відставку, це лише підтвердить цю версію.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.