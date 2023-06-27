Бункерна реальність. Путін другий день видає "сенсації", а Лукашенко "врятував" Москву

Заява Путіна, яка "визначить долю Росії"

Саме так анонсував речник президента РФ Дмитро Пєсков вечірнє звернення Путіна. За фактом він пройшовся по найманцях ПВК "Вагнера" та самому Пригожину.

За його словами, з самого початку заколоту нібито було ухвалено необхідні рішення щодо нейтралізації загрози. Заколотників він назвав зрадниками, а також побачив нібито західний та український слід.

"(Вони, - ред.) хотіли, щоб солдати Росії вбивали один одного... щоб зрештою програла Росія, а наше суспільство розкололося, захлинулося в кривавій міжусобиці. Вони потирали руки, мріючи взяти реванш за свої невдачі на фронті і в ході так званого контрнаступу, але прорахувалися", - явно натякнув Путін на наступальні операції Сил оборони України.

Також учора він уперше підтвердив загибель військових льотчиків. За його словами, їхня самопожертва "вберегла Росію від руйнівних наслідків".

Раніше повідомлялося, що "вагнерівці" під час походу на Москву збили шість гелікоптерів і особливо цінний літак Іл-22, який є командним пунктом.

Путін дав найманцям "Вагнера" три варіанти - перейти на службу в регулярну армію чи інші силові підрозділи, повернутися до родин чи піти за Пригожіним до Білорусі. Як і дав зрозуміти, що чекає від них вибору "воїнів Росії, які усвідомили свою помилку".

Під кінець російський президент відзначив патріотичний настрій громадян, який відіграв вирішальну роль. Щоправда, за настроями жителів Ростова, які підтримали "вагнерівців", цього не було видно.

Путін подякував силовикам, які взяли його під захист

Сьогодні Путін вийшов на Соборну площу біля Кремля та виступив перед військовослужбовцями збройних сил РФ, Росгвардії, ФСБ, МВС та Федеральної служби охорони. Він назвав дії силовиків 23 та 24 червня такими, які "фактично зупинили громадянську війну".

Зазначимо, тоді під посилену охорону взяли Кремль та інші урядові будівлі. А підходи до Москви були перекриті, щоб завадити "вагнерівцям" зайти до столиці.

Завдяки цьому, за словами Путіна, не довелося виводити бойові підрозділи з окупованих частин України.

Путіну побачив "сотні знищених українських танків"

Далі Путін виступив перед військовослужбовцями міноборони Росії. Їм він розповів про те, що заколот Пригожина міг призвести до хаосу та громадянської війни.

"Ще раз хочу наголосити: хаос у країні був би неминучий, і противник, звичайно, цим би скористався", - зазначив він.

Путін також вважає, що громадянська війна призвела б до втрати "здобутків, досягнутих за час бойових дій". Зважаючи на все, російський президент реально побоюється успіхів контрнаступу України.

Паралельно він розвінчував культ особи Пригожина. За його словами, утримання ПВК "Вагнер" повністю забезпечувалося за рахунок бюджету. При цьому сам Пригожин та його компанія "Конкорд" на послугах харчування в армії заробили 80 млрд рублів (майже 1 млрд доларів). Путін також пообіцяв розібратися, чи не крав засновник ПВК державні гроші.

Окрему увагу Путін приділив бойовій роботі на фронтах України.

"Щойно дали мені уточнені відомості: з 4 червня, тобто з моменту початку так званого контрнаступу, противник втратив 259 танків, бронемашин - 780, а лише на Оріхівському напрямку, який противник вважає головним напрямом удару, і лише за останні сім діб противник втратив 280 одиниць техніки, з них 41 танк та бронемашин - 102", - додав він.

Зазначимо, українська сторона в рамках наступу зазнає втрат у бронетехніці. Офіційно цифри не називаються, але згідно з даними OSINT-проектом, у червні були знищені або пошкоджені не менше двох танків Leopard 2, а також кілька бойових машин Bradley.

Як пише The New York Times, близько 17 Bradley, швидше за все, зазнали пошкоджень на облаштованих росіянами мінних полях. Сьогодні адміністрація США має оголосити про постачання нової партії бронетехніки до України.

Лукашенко влаштував свій бенефіс

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко також відзначився низкою заяв і розкрив подробиці переговорів щодо Пригожина.

Про калинівців та бойову тривогу в армії

Лукашенко заявив, що йому було "боляче спостерігати" за заколотом Пригожина в Росії. Особливо після звернень Світлани Тихановської та полку імені Кастуся Каліновського, який воює на українській стороні.

"... і наші "бєглиє" заметушилися. Щоправда, фальстарт стався... Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту", - зазначив він.

Йому також привиділися нібито загороджувальні загони в Україні, які не дали калінівцям "рванути" до Білорусі. Зазначимо, 25 червня полк Калиновського закликав військових не брати участь у придушенні вагнерівського заколоту, а резерв у Білорусі - вступати до загонів самооборони та бути готовим взяти країну під контроль.

Лукашенко запевнив, що під час подій у Росії розпорядився привести армію та силовиків у повну бойову готовність.

Як розпочиналися переговори з Пригожиним

У п'ятницю Лукашенко був зайнятий питаннями святкування дня випускників, тож тривожні повідомлення про ситуацію в Росії йому почали надходити лише вранці в суботу, 24 червня. Тоді ж надійшов запит на телефонну розмову з Путіним.

"Задав (Путину, - ред.) кілька питань, у тому числі і про протидію цьому, і зрозумів, що ситуація складна. Не конкретизуватиму цю частину розмови", - зазначив Лукашенко.

Він також наголошує, що ситуація була небезпечна, оскільки, як він зрозумів, Путін ухвалив жорстоке рішення - "мочити". У результаті він запропонував не поспішати та дати час на переговори з Пригожиним та командирами "вагнерівців".

При цьому Путін нібито намагався відговорити словами "Саша, марно. Він навіть слухавку не бере, ні з ким розмовляти не хоче". Зазначимо, за іншими даними, Пригожин намагався вийти на контакт із Путіним, але відмовлявся саме російський президент.

До середини дня Лукашенко встановив зв'язок із Пригожиним.

"У середині дня, третій, четвертий раунд переговорів ми вже вели цим каналом, там у мене в будинку були, в заміській резиденції", - додав він.

Також у переговорах взяли участь заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров та директор ФСБ Олександр Бортніков.

"Розмова - ейфорія. У Євгена повна ейфорія. Розмовляли перший раунд хвилин 30 матюками. Винятково. Слів матерних (я потім уже проаналізував) було в 10 разів більше, ніж нормальної лексики. Він, звичайно, вибачився і почав мені матюками розповідати А я думаю: з чого зайти до нього, щоб розпочати ці переговори. Хлопці тільки з фронту. Вони бачили тисячі, тисячі своїх загиблих хлопців. Хлопці дуже ображені, особливо командири. І, як я зрозумів, вони дуже впливали (я це попередньо вирахував) на самого Пригожина", - зазначив він.

Про вимоги Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" вимагав, щоб йому "віддали" міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, з якими має давній конфлікт. А також хотів зустрічі із Путіним.

"Я кажу: "Женя, ніхто тобі ані Шойгу, ані Герасимова, нікого не віддасть, особливо в цій ситуації. Ти ж знаєш Путіна не менше, ніж я. По-друге, він з тобою не те що зустрічатися - телефоном розмовляти не буде в силу цієї обстановки". Мовчить. "Але ми хочемо справедливості! Нас хочуть задушити! Ми підемо на Москву!". Я кажу: "На півдорозі тебе просто як клопа роздавлять". Незважаючи на те, що війська (мені про це Путін довго говорив) абстрактні на відповідному фронті". Подумай, говорю, про це. "Ні" - така ось ейфорія", - зазначив Лукашенко.

Про готовність перекинути свої війська та захистити Москву

За словами Лукашенка, він заявив Пригожину, що підготував бригаду до перекидання до Москви.

"І, як у 1941-му (ти ж книжки читаєш, освічена, розумна людина), ми захищатимемо Москву. Тому що дана ситуація не тільки в Росії. Це і не тільки тому, що це наша вітчизна. А тому, що, не дай боже, ось ця смута пішла б по всій Росії (а передумови для цього були колосальні), наступними ми були б", - процитував він сам себе.

Він також заявив, що у розмові з Путіним запевнив, що разом вони можуть "замочити" Пригожина, якщо не з першого разу, то з другого.

Про конфлікт Пригожина з Шойгу

Пригожин скаржився на те, що на фронтах в Україні була "нездорова конкуренція" між найманцями його ПВК та регулярної армії, яка вилилася у міжособистісний конфлікт.

"І ось тут я ще хотів би зробити одне зауваження, чому своїм ЗМІ, прес-секретарю доручив у жодному разі не робити з мене героя, з Путіна і Пригожина. Тому що ми прогавили цю ситуацію... А потім, коли вона почала розвиватися, ми бачили і думали, що розсмокчеться - і я, і Путін. А воно не розсмокталося. І зіткнулися практично дві людини, які воювали на фронті. Я знову ж таки в цій темі, в цьому казані був постійно. Я знаю роботу Шойгу. Незаслужено його часом критикують", - зазначив Лукашенко, не уточнивши, коли Сергій Шойгу встиг відзначитися участю у бойових діях.

Про відмову від вимог

На другому чи третьому раунді він попередив Пригожина, що якщо "вагнерівці" навіть ненавмисно вб'ють хоча б одну людину, жодних переговорів більше не буде. На той момент, швидше за все, вже було відомо про збиті гелікоптери.

"Переговори йшли протягом дня. Шість чи сім раундів переговорів. Я свою позицію висловив. Більше не дзвонив йому. Шість разів, на мою думку, він уже на мене виходив. Радився, пропонував та інше. Коли він мені сказав: "Олександр Григорович, я не вимагатиму від президента, щоб він віддав Шойгу і Герасимова, і зустрічі навіть просити не буду", я кажу: "Ну і добре. Це дуже добрий крок. Не треба в цій ситуації, напружуючи ситуацію, вимагати нездійсненне", - додав Лукашенко.

Про гарантії Пригожину

Ближче до вечора Пригожин зателефонував і погодився зупинити похід на Москву. До цього Лукашенко та директор ФСБ Олександр Бортніков домовилися, що військові не накриватимуть колону.

"Пообіцяли: цього не буде. Я і сказав Пригожину: "Це - гарантія" - "Що далі?" - "Аж до того, що я виведу тебе до Білорусі і гарантую тобі повну безпеку. І твоїм хлопцям, які сюди просунулися цією колоною" - "Так, я вам вірю. Я вірю". - "Добре, у цьому напрямку діятимемо", - розповів білоруський диктатор.

Під час вечірньої розмови з Путіним російський президент підтвердив, що не переслідуватиме ватажка ПВК "Вагнера".

Що робитимуть "вагнерівці" в Білорусі

Білоруський диктатор заявив, що до питання "вагнерівців" на своїй території підходить прагматично.

"Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід... вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли. Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від "вагнерівців" треба взяти", - наголосив він.

Для найманців не будуватимуть окремі табори, але сприятимуть розміщенню. Зокрема, їм уже запропонували зайняти одну із покинутих частин.

"Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися... Я бачу, Пригожин літає вже цим літаком. Так, дійсно, він сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантовуватись і таке інше, ми вам допоможемо. Звісно, за їхній рахунок", - зазначив Лукашенко, запевнивши, що в Білорусі нібито не буде вербувальних пунктів до ПВК.