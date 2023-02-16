У Бундесвері опублікували фото навчань українських військових на Patriot

Українські військові з 31 січня 2023 року опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Німеччини.
Як зазначили у відомстві, українці швидко опановують роботу на ЗРК Patriot. Це пов'язано з тим, що вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.
"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - сказав німецький офіцер.
За його словами, навчання відбувається шість днів на тиждень.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині.
Також ми писали, що ще в середині січня такі тренування на Patriot почалися у США.
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