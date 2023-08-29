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У Бундесвері назвали терміни розгортання німецьких військ в Литві

Вівторок 29 серпня 2023 02:15
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У Бундесвері назвали терміни розгортання німецьких військ в Литві Фото: у Бундесвері розповіли, коли бригаду німецьких військових розгорнуть у Литві (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Розгортання бригади німецьких військових у Литві Бундвесер розпочне вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бреєр розповів, що спільна робоча група Литва та Німеччини працює над планом розгортання бригади. Він зауважив, що до кінця 2023 року процес планування буде завершено.

"До кінця цього кварталу ми матимемо план. Я переконаний, що ми перейдемо до етапу реалізації на початку 2024 року. Ми маємо підготувати відповідні умови. Я, міністр та політичне керівництво зацікавлені в тому, щоб це сталося якнайшвидше", - заявив Бреєр.

Варто зазначити, що Німеччина з 2017 року очолює міжнародний батальйон НАТО, який знаходиться в Литві. Бундесвер збирається збільшити цей підрозділ до розмірів бригади.

Німецькі військові в Литві

28 квітня президент Литви Гітанас Науседа домовився із канцлером Німеччини Олафом Шольцом про розгортання німецьких військ. Він зазначив, що Бундесвер взяв на себе зобов’язання збільшити свою військову присутність у Литві.

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