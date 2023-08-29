ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бундесвере назвали сроки развертывания немецких войск в Литве

Вторник 29 августа 2023 02:15
UA EN RU
В Бундесвере назвали сроки развертывания немецких войск в Литве Фото: в Бундесвере рассказали, когда бригаду немецких военных развернут в Литве (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Развертывание бригады немецких военных в Литве Бундвесер начнет уже в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер рассказал, что совместная рабочая группа Литвы и Германии работает над планом развертывания бригады. Он отметил, что к концу 2023 года процесс планирования будет завершен.

"До конца этого квартала у нас будет план. Я убежден, что мы перейдем к этапу реализации в начале 2024 года. Мы должны подготовить соответствующие условия. Я, министр и политическое руководство заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил Бреер.

Следует отметить, что Германия с 2017 года возглавляет международный батальон НАТО, находящийся в Литве. Бундесвер намерен увеличить это подразделение до размеров бригады.

Немецкие военные в Литве

28 апреля президент Литвы Гитанас Науседа договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о развертывании немецких войск. Он отметил, что Бундесвер взял на себя обязательство увеличить свое военное присутствие в Литве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундесвер Литва
NEWS
Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна
Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги