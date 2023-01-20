Бундесвер в понедельник начнет перемещать Patriot в Польшу: будут прикрывать пути помощи Украине

В понедельник Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Издание отмечает, что целью Бундесвера является помощь в защите воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

"Закладка начинается в Гнойене, округ Росток. Зенитные комплексы должны переместиться на оперативные позиции в районе города Замостье на юго-востоке Польши. Оттуда примерно 60 километров до украинской границы и 110 километров до украинского города Львов", - пишет Spiegel.

По информации издания, система Patriot предназначена для защиты важного пункта перевалки помощи Украине. Военные Бундесвера находятся на месте в Польше с 16 января, чтобы обеспечить установку компонентов системы вооружения вместе с польскими партнерами по альянсу.